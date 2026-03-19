Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in verlassener Grundschule

Krefeld (ots)

Am 18.03.2026 meldete gegen 22:35 Uhr ein aufmerksamer Bürger der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld Flammenschein in einem ehemaligen Schulgebäude auf der Königsberger Straße in Krefeld-Linn. Daraufhin wurden rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum und des Krefelder Rettungsdienstes zur Einsatzadresse entsandt. Es brannte in zwei Räumen einer ehemaligen, verlassenen Grundschule. Da sich das Feuer bereits in die Decken- und Wandkonstruktion vorgearbeitet hatte, musste diese aufwändig geöffnet werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Dabei kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und alle Einsatzkräfte konnten wieder an ihre Standorte zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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