PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in verlassener Grundschule

Krefeld (ots)

Am 18.03.2026 meldete gegen 22:35 Uhr ein aufmerksamer Bürger der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld Flammenschein in einem ehemaligen Schulgebäude auf der Königsberger Straße in Krefeld-Linn. Daraufhin wurden rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum und des Krefelder Rettungsdienstes zur Einsatzadresse entsandt. Es brannte in zwei Räumen einer ehemaligen, verlassenen Grundschule. Da sich das Feuer bereits in die Decken- und Wandkonstruktion vorgearbeitet hatte, musste diese aufwändig geöffnet werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Dabei kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und alle Einsatzkräfte konnten wieder an ihre Standorte zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Alexander Vaupel
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:07

    FW-KR: Brand einer Dachgeschosswohnung auf der Hubertusstraße

    Krefeld (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 05:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Wohnungsbrand auf der Hubertusstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Dachgeschosswohnung in einem Flügelanbau des Gebäudes bereits im Vollbrand. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurden umgehend ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 21:32

    FW-KR: Verirrte Teenager bei Minusgraden gerettet

    Krefeld (ots) - Am frühen Abend des 03.01.2026 wählten zwei Teenager den Notruf 112 und berichteten, dass sie sich in misslicher Lage befinden würden. Die beiden Mädchen hätten sich in einem Waldstück des Kapuzinerberges verlaufen und seien nun nach Einbruch der Dunkelheit und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vollkommen orientierungslos. Es konnten keine Angaben zu prägnanten Orten, Waldwegen oder Straßen ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 06:45

    FW-KR: Feuerwehr Krefeld zieht Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026

    Krefeld (ots) - Die Feuerwehr Krefeld zieht insgesamt eine positive Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026. Im Zeitraum von Mittwoch, 31.12.2025, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 01.01.2026, 06:30 Uhr, kam es zu einem durchschnittlichen Einsatzaufkommen. Insgesamt disponierte die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld 135 Einsätze. Davon entfielen 117 Einsätze auf den Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren