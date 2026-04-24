PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Radfahrer bei Unfall verletzt+++Auffahrunfall mit zwei verletzen Personen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Radfahrer bei Unfall verletzt,

Usingen-Eschbach, Usinger Straße/Bachstraße, Donnerstag, 23.04.2026, 08:45 Uhr

(jk)Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin in Eschbach. Gegen 08:45 Uhr befuhr die 48-jährige Radfahrerin die Usinger Straße aus Richtung Michelbach kommend in Richtung Usingen. Der 60-jährige Unfallverursacher befuhr die Usinger Straße in entgegengesetzter Richtung. Als er mit seinem Auto nach links in die Bachstraße abbiegen wollte, übersah er die Radfahrerin und es kam zum Unfall. Hierbei wurde die Radfahrerin verletzt und in eine umliegende Klinik gebracht. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

2. Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen, Usingen, Obergasse, Donnerstag, 23.04.2026, 08:55 Uhr

(jk)Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Usingen ein Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen. Beide beteiligte Fahrzeuge befuhren um 08:55 Uhr die Obergasse aus Richtung Weilburger Straße kommend und mussten dort verkehrsbedingt halten. Die 69-Unfallverursacherin rutschte nach eigenen Angaben von der Bremse ab und fuhr auf das vor ihr stehende Auto auf. In diesem Fahrzeug wurde die 34-jährige Fahrerin sowie deren Kind verletzt. Sie wurden zur Abklärung der Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,-EUR.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell