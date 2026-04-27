PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann bei Auseinandersetzung niedergeschlagen +++ Schmuck bei Einbruch entwendet +++ Einbruch in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann bei Auseinandersetzung niedergeschlagen, Neu-Anspach, Kurt-Schumacher-Straße, Samstag, 25.04.2026, 20.10 Uhr

(da)Am Samstagabend mündete ein Streit in Neu-Anspach in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 20.10 Uhr geriet ein 19-jähriger Mann mit weiblicher Begleitung auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in einen Streit mit einem ihm unbekannten Mann. Dabei schlug der Unbekannte dem 19-Jährigen ins Gesicht und trat nach ihm. Anschließend flüchtete der Fremde zusammen mit zwei jungen Frauen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und fahndet nach dem möglichen Täter. Es handelt sich um einen etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mit blonden Haaren, der bei der Tat eine rote Jacke trug. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Schmitten, Seelenberg, Im Kirchfeld, Sonntag, 26.04.2026,

(da)In Seelenberg haben Einbrecher am Sonntag Schmuck erbeutet. Die bislang Unbekannten gelangten im Verlauf des Sonntags auf das Grundstück in der Straße "Im Kirchfeld" und hebelten die Haustür auf. Anschließend stellten sie die Wohnräume auf den Kopf, um an mögliche Beute zu gelangen. Mit Schmuck und Kleidung traten sie schließlich die Flucht an. Sollten Sie im Laufe des Sonntags in Seelenberg verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

3. Einbruch in Bad Homburg,

Bad Homburg, Kirdorf, Im Lehmkautsfeld, Samstag, 25.04.2026, 18 Uhr bis 23 Uhr

(da)Am Samstagabend machten Einbrecher in Bad Homburg Beute. Diese begaben sich zwischen 18 und 23 Uhr zu einem Wohnhaus in der Straße "Im Lehmkautsfeld" ein und öffneten gewaltsam dessen Terrassentür. So ins Innere gelangt, entwendeten sie dort Schmuck, mit dem sie unerkannt das Weite suchten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

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