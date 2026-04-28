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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 22-Jähriger aus Frankfurt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 22-Jähriger aus Frankfurt, Oberursel, Dienstag, 28.04.2026

(da)Die am Montag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 22-Jährigen aus Frankfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen und wieder der Klinik zugeführt werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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