PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 22-Jähriger aus Frankfurt
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 22-Jähriger aus Frankfurt, Oberursel, Dienstag, 28.04.2026
(da)Die am Montag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 22-Jährigen aus Frankfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen und wieder der Klinik zugeführt werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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