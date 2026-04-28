PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 22-Jähriger aus Frankfurt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 22-Jähriger aus Frankfurt, Oberursel, Dienstag, 28.04.2026

(da)Die am Montag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 22-Jährigen aus Frankfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen und wieder der Klinik zugeführt werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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