PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zeugensuche nach Sexualdelikt +++ Fahrzeugbrand in Bad Homburg +++ Opel gestohlen +++ Fahrradfahrer stürzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zeugensuche nach Sexualdelikt,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Färberstraße, Sonntag, 26.04.2026, 3.30 Uhr

(da)Nach einem Sexualdelikt in Burgholzhausen bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich eine 42-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zu Fuß in der Färberstraße, als sie von drei bislang unbekannten Männern körperlich angegriffen wurde und sich einer an ihr verging. Schlussendlich konnte sich das Opfer befreien und fliehen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet nach den drei Tätern. Diese werden als etwa 20 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben. Einer der Täter trug eine rosafarbene Kappe der Marke "Gucci". Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie weitere Personen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Fahrzeugbrand in Bad Homburg,

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Mittwoch, 29.04.2026, 1.30 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch brannte in Bad Homburg erneut ein Pkw. Gegen 1.30 Uhr stellten Anwohner der Heuchelheimer Straße fest, dass ein dort abgestellter schwarzer Mercedes in Flammen stand. Die anrückende Feuerwehr konnte lediglich eine Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge verhindern. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und geht nach jetzigem Kenntnisstand von Brandstiftung aus. Auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Bränden in der Innenstadt werden geprüft. Entsprechend wird die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe gebeten. Mögliche Zeuginnen und Zeugen dieser aber auch der vorherigen Taten werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. Opel gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Friedrich-Rolle-Straße, Dienstag, 28.04.2026, 19.50 Uhr bis 21.50 Uhr

(da)In Kirdorf haben Unbekannte am Dienstagabend ein Auto gestohlen. Gegen 19.50 Uhr stellte die Besitzerin eines schwarzen Opel Corsa E ihr Fahrzeug am Straßenrand der Friedrich-Rolle-Straße ab. Zwei Stunden später musste sie jedoch feststellen, dass von ihrem Auto jede Spur fehlte. Unbekannte hatten es zwischenzeitlich entwendet. Nun fahndet die Polizei nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "LM-JD 88" angebracht waren. Mögliche Hinweise zum Opel oder zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Fahrradfahrer stürzt,

Kreisstraße 726 bei Wehrheim, Dienstag, 28.04.2026, 19 Uhr

(da)Am Dienstagabend stürzte ein Fahrradfahrer in Wehrheim und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 52-Jährige fuhr gegen 19 Uhr zusammen mit einer Gruppe von weiteren Fahrradfahrern auf der Kreisstraße 726, als seine Gruppe aufgrund eines geplatzten Reifens bremsen musste. Der Mann verschätzte sich und stürzte über seinen Lenker auf den Asphalt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

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