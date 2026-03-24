Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Strafanzeige wegen Feuerzeug

Einreisekontrolle mit Konsequenzen

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Mittenwald (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag (23. März) einem Italiener im Rahmen einer Grenzkontrolle bei Mittenwald ein mitgeführtes Feuerzeug abgenommen. Der 25-Jährige musste zudem wegen einer Abbildung auf dem Feuerzeug eine Strafanzeige entgegennehmen.

Der italienische Fahrzeugführer wies sich zunächst mit seinem Ausweis ordnungsgemäß aus. Beim Blick in den Wagen fiel den Bundespolizisten in einer Ablage unmittelbar neben dem Lenkrad ein kleines, aber deutlich erkennbares Bild von Adolf Hitler samt zugehörigem Namenszug auf. Diese Abbildung befand sich auf einem Feuerzeug, das der Mann eigenen Angaben zufolge auch regelmäßig nutzte. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Die Beamten zeigten den Italiener wegen der Einfuhr beziehungsweise des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an. Im Anschluss an diese unfreiwillige Reiseunterbrechung konnte er seine Fahrt fortsetzen - mit einer Strafanzeige im Gepäck, allerdings ohne das sichergestellte Feuerzeug.

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