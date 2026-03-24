Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fatale Hilfsbereitschaft: Mitfahr-App wird Fahrerin an der Grenze zum Verhängnis

Selb (ots)

Selb, 24.03.2026

Schirnding - Am Montag, dem 23. März, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Selb um 20 Uhr ein Fahrzeug mit ukrainischer Zulassung am ehemaligen Grenzübergang Schirnding. Während die Fahrerin und die Beifahrerin über gültige und ausreichende Dokumente verfügten, hatte die Mitreisende auf der Rückbank keinerlei Dokumente dabei. In der Vernehmung gab die 43-jährige Vietnamesin an, dass sie in Deutschland arbeiten und später nach Vietnam zurückkehren wolle.

Die Fahrerin hatte die Frau über eine bekannte Mitfahr-App mitgenommen und sollte sie in Frankfurt absetzen. Obwohl die Reisende ihr versichert hatte, über ausreichende Dokumente zu verfügen, wird nun gegen die 44-jährige Ukrainerin wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt. Die unerlaubt eingereiste Vietnamesin wurde zurückgewiesen; auch sie muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz rechnen.

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