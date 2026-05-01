PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl+++versuchter schwerer Diebstahl von Fahrrad+++Diebstahl in Krankenhaus+++Verkehrsunfälle+++Festnahme nach Einbruch und Sachbeschädigung+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort:61348 Bad Homburg, Berliner Straße Tatzeit: Freitag, 24.04.206, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr

Am Freitag den 24.04.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Rückwärtigen Bereich der Wohnung der Geschädigten. Dort versuchten sie die Balkontür aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Der oder die Täter ließen anschließend von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Verdächtige Beobachtungen welche Hinweise auf den oder die Täter geben könnten nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Diebstahl aus Krankenzimmer

Tatort: 61352 bad Homburg, Zeppelinstraße Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 12.41 Uhr

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Geschädigten aus und begaben sich in dessen Patientenzimmer. Aus dem Kleiderschrank des Geschädigten wurde dessen Geldbörse samt Inhalt entwendet. Neben persönlichen Dokumenten erbeutete der Täter auch EUR130 entwendet. Verdächtige Beobachtungen welche Hinweise auf den Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Tatort: 61352 Bad Homburg, Bahnhof

Tatzeit: Freitag, 01.05.2026, 01:48 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag begab sich der 33-Jährige Beschuldigte zu einem Fahrrad der marke Cube, welches mittels eines Kettenschlosses gesichert war. Dieses versuchte der Täter mit einer mitgeführten Flex gewaltsam zu öffnen.Dabei wurde er durch Mitarbeiter der ansässigen Sicherheitsfirma gestört. Er verließ den Tatort und bestieg die S-Bahn in Richtung Frankfurt. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der mutmaßliche Täter durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten, schweren Diebstahls.

Verkehrsunfälle

Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Tatort: 61350 Bad Homburg, Benzstraße

Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 17.03 Uhr

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 17:03 Uhr befuhr ein 66-Jähriger Renaultfahrer die Benzstraße in Richtung Siemensstraße. Gleichzeitig befuhr ein 40-Jähriger Fahrradfahrer die Siemensstraße in Richtung Horexstraße. Der Renaultfahrer übersah auf Grund der tiefstehenden Sonne den Fahrradfahrer und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der Radfahrer wurde von dem PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er anschließend in ein Krankenhaus verbracht wurde. Eine Überprüfung des 66 - Jährigen PKW-Führers ergab, dass er zum Unfallzeitpunkt auf Grund von Alkoholisierung absolut fahruntauglich war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR

Wendemanöver führt zum Verkehrsunfall

Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 14:54 Uhr

Ein 80-Jähiger PKW-Golf-Fahrer befuhr die Louisenstraße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 161 wollte der Unfallverursacher wenden, um wieder in Richtung Europakreisel zu fahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW-Passat einer 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Polizeistation Königstein

Unfälle

Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Unfallort: Königstein i.Ts., B8-Parkplatz Billtalhöhe Unfallzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 17.40 Uhr

Am Donnerstagabend wurde ein PKW-Fahrer bei einem Auffahrunfall schwer verletzt. Ein 75-Jähriger BMW-Fahrer und ein 21 Jähriger Toyota Fahrer befanden sich in dieser Reihenfolge auf der B8 in Fahrtrichtung Glashütten. Auf der Höhe des Parkplatz Billtalhöhe musste der BMW aufgrund eines dort befindlichen Pannenfahrzeugs anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Toyota Fahrer dem BMW daraufhin auf, wobei er sich selbst schwer verletzt hatte. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die B8 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Motorradfahrer beim Überholen angefahren Unfallort Kronberg i.Ts. Kreuzung Am Schanzenfeld / Westerbachstraße Unfallzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 16.35 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem überholenden Motorradfahrer und einem PKW. Der 31-Jährige Motorradfahrer überholte mit seiner Honda den wartenden Verkehr Im Schanzenfeld, als ein Audi ebenfalls nach links ausscherte, um an einem Abbiegenden PKW vorbei zu Fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Das Motorrad rutschte durch den Sturz gegen ein weiteren wartenden PKW. Dieser wurde dadurch ebenfalls beschädigt.

Festnahme nach Einbruch und mehreren Sachbeschädigungen

Tatort: 61250 Usingen, Obergasse / Weilburger Straße / Nauheimer Straße Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 19:10 Uhr

Sachverhalt: Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 19:10 Uhr zu mehreren Mitteilungen, dass eine männliche Person in Usingen mit einem Vorschlaghammer unterwegs sei. Die Person konnte dann in an einem Autohaus festgenommen werden, in welches sie zuvor eingebrochen war. Zuerst gingen mehrere Mitteilungen ein, dass im Bereich der Nauheimer Straße eine männliche Person mit einem Vorschlaghammer in nach Fahrzeugen schlagen würde. Kurz darauf befand sich die Person an der Kreuzung Obergasse Ecke Weilburger Straße, wo sie zuerst das Behördenschild hiesiger Polizeidienststelle beschädigte und anschließend die Glastür des gegenüberliegenden Autohändlers einschlug und in das Objekt eindrang. Dort konnte durch mehrere entsandte Streifen ein 26 Jahre alter Wohnsitzloser widerstandslos festgenommen werden. Bei der Festnahme führte er den Vorschlaghammer noch mit sich. Der Tatverdächtige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

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