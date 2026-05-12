Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Necker-Kreis: Fahrradfahrer begeht exhibitionistische Handlung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend um kurz vor 21:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Benzstraße/Im Matzgarten in Ladenburg ein Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter eine exhibitionistische Handlung beging.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Unbekannte auf einem Fahrrad an einer 42-jährigen Frau vorbei und manipulierte dabei an seinem entblößten Glied. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 17 bis 22 Jahre alt, - blonde Haare, - schlanke Statur, - bewegte sich auf einem blauen Fahrrad fort, - führte gelbe Sporttasche mit sich.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell