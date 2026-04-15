Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Steine auf Bahngleise gelegt - Bahnanlagen sind keine Spielplätze

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Dornburg, Bahnhof Dornburg (ots)

In Dornburg nahmen Anwohner in der zurückliegenden Nacht, gegen 23:30 Uhr, laute und knallartige Geräusche am Bahnhof war. Sie wählten den polizeilichen Notruf.

Streifen der Polizei Salle-Holzland eilten zum Bahnhof. Zwei Jugendliche wurde vor Ort festgestellt. Laut einem Zeugen sollen diese für die Geräuschkulisse verantwortlich gewesen sein. Der Anfangsverdacht von gezündeter Pyrotechnik bestätigte sich nicht. Die 14- und 15-jährigen Jungen legten Steine auf die Bahngleise. Als Güterzüge diese überfahren haben, kam es zu der lauten Geräuschentwicklung.

Hinzugezogene Beamte der Bundespolizei konnten vor Ort noch Steinmehl feststellen, dass beim Überfahren der Steine durch die tonnenschweren Güterzüge entstanden ist. Am Gleiskörper kam es in diesem Fall zu keiner Beschädigung.

Die Jugendlichen wurden belehrt und zu den Lebensgefahren des Bahnbetriebes sensibilisiert. Beide Jungen wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben.

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