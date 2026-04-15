Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Aus geplanter Zugreise wurde nichts

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Bad Blankenburg, Bahnhof Bad Blankenburg (ots)

Den Verlauf seines Abends und einer geplanten Zugreise hatte sich ein 39-Jähriger sicherlich anders vorgestellt.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 39-Jährigen am Dienstagabend im Bahnhof in Bad Blankenburg. Daraufhin wurde er vor Ort festgenommen, weil gegen den Deutschen ein Haftbefehl vorlag.

In einer Bußgeldsache hatte er die Zahlung eines dreistelligen Betrages bisher nicht vorgenommen. Daraufhin hatte eine Thüringer Staatsanwaltschaft die Erzwingungshaft gegen den Mann angeordnet.

Die zehntägige Haft hätte er am gestrigen Tag noch abwenden können. Jedoch war er nicht in der Lage, die Strafe zu begleichen. Daraufhin brachte ihn Bundespolizisten in den Justizvollzug nach Hohenleuben.

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