Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Durch Leichtsinn das eigene Leben riskiert

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Gera, Bahnhof Gera Süd (ots)

Reisende der Vogtlandbahn und ein Triebfahrzeugführer kamen am Montagabend mit dem Schrecken davon.

Bei der Einfahrt in den Bahnhof Gera Süd kam es gegen 20:45 Uhr zu einer Gefahrenbremsung. Ein im Zug mitreisender Bundespolizist erkundigte sich nach dem Grund für das abgegebene Warnsignal und die Fahrtunterbrechung. Der Lokführer teilte dem Beamten mit, dass er einen Mann im Gleis gesehen habe, der sich in letzter Sekunde auf einen Bahnsteig bewegt hat.

Der Bundespolizist stieg mit einer Personenbeschreibung in die Fahndung nach dem Mann ein und konnte diesen in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ausfindig machen. Der Triebfahrzeugführer hat ihn als denjenigen identifiziert, der zuvor die Gleise überschritten hat.

Durch die sofortige und abrupte Bremsung wurde keiner der im Zug befindlichen Fahrgäste verletzt. Die Regionalbahn konnte die Fahrt mit Verspätung fortsetzen.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den 38-jährigen Syrer nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Immer wieder sensibilisieren die Deutsche Bahn und die Bundespolizei zu Gefahren, die vom Bahnbetrieb ausgehen. Hätte sich der Mann gestern Abend nicht rechtzeitig aus dem Gleis begeben, wäre es auf Grund des Bremsweges der Bahn unweigerlich zum Schlimmsten gekommen.

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