Bundespolizeiinspektion Erfurt
BPOLI EF: Vom Hauptbahnhof in die Justizvollzugsanstalt
Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)
Wegen eines Anliegens wandte sich ein Mann am Dienstagmorgen an die Bundespolizei in Erfurt. Die Beamten überprüften daraufhin seine Personalien. Dabei stellten sie fest, dass der 41-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Die bayrische Justiz hatte diesen wegen einer gefährlichen Körperverletzung erlassen.
Die Polizisten nahmen den Polen fest und eröffneten ihm den Haftbefehl. Er wurde noch am selben Tag beim Amtsgericht in Erfurt vorgeführt. Dort wurde die Untersuchungshaft gegen ihn bestätigt. Im Anschluss wurde er in den Justizvollzug nach Tonna gebracht.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell