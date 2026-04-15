Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vom Hauptbahnhof in die Justizvollzugsanstalt

Bild-Infos

Download

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Wegen eines Anliegens wandte sich ein Mann am Dienstagmorgen an die Bundespolizei in Erfurt. Die Beamten überprüften daraufhin seine Personalien. Dabei stellten sie fest, dass der 41-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Die bayrische Justiz hatte diesen wegen einer gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Die Polizisten nahmen den Polen fest und eröffneten ihm den Haftbefehl. Er wurde noch am selben Tag beim Amtsgericht in Erfurt vorgeführt. Dort wurde die Untersuchungshaft gegen ihn bestätigt. Im Anschluss wurde er in den Justizvollzug nach Tonna gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell