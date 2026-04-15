Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnreisender entgeht dem Strafvollzug

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Erfurt, Erfurt (ots)

Ein Mann durfte gestern den Erfurter Hauptbahnhof auf freien Fuß verlassen, weil ihm seine Freundin finanziellen Beistand leistete.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 38-Jährigen am Nachmittag im Verkehrsknoten der Landeshauptstadt. Im Rahmen dessen stießen sie auf eine aktuelle Fahndungsnotierung. Gegen den Deutschen hat die Thüringer Justiz wegen Hehlerei einen Strafvollstreckungshaftbefehl erlassen. Dieser wurde ihm durch die Beamten eröffnet.

Er war nicht in der Lage, die geforderte Geldstrafe im niedrigen vierstelligen Bereich aufzubringen. Doch seine Freundin schaffte Abhilfe und zahlte das Geld auf einer Polizeidienststelle in Sachsen-Anhalt ein. Dadurch ist der Gesuchte einer 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe entgangen und durfte die Dienststelle ohne Handschellen verlassen.

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