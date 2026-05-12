Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 10.000 Euro Schaden bei Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schillerstraße/Straßenheimer Straße entstand am Montagabend gegen 19:45 Uhr ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Eine 30-jährige Seat-Fahrerin war auf der Straßenheimer Straße in Richtung Straßenheim unterwegs, als ein 36-jähriger Fiat-Fahrer von der Schillerstraße in die Straßenheimer Straße einbog. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Seat-Fahrerin, wonach es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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