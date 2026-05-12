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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 10.000 Euro Schaden bei Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schillerstraße/Straßenheimer Straße entstand am Montagabend gegen 19:45 Uhr ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Eine 30-jährige Seat-Fahrerin war auf der Straßenheimer Straße in Richtung Straßenheim unterwegs, als ein 36-jähriger Fiat-Fahrer von der Schillerstraße in die Straßenheimer Straße einbog. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Seat-Fahrerin, wonach es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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