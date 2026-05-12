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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Personen nach Unfall verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag um 16:10 Uhr befuhr ein 87-jähriger Fiat-Fahrer, kommend von Edingen-Neckarhausen, die K4144 in Fahrtrichtung Plankstadt. Im Weiteren beabsichtigte der 87-Jährige, in die Einmündung zum Hemlinghof einzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende 19-Jährige, die mit ihrem Mazda in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs war und kollidierte mit dieser. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge im Grünstreifen zum Stehen. Die 19-Jährige sowie ihre 18-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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