Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Feststellungen der Bundespolizei am Dienstag, 14. April 2026

Kleve - Kempen - Weeze - Kaldenkirchen - Straelen - Kranenburg (ots)

Am Dienstagmittag, 14. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein einen 29-jährigen Albaner bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana. Der Flug war zuvor von seinem ursprünglichen Ziel Eindhoven zum Airport Weeze umgeleitet worden. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen gültigen albanischen Reisepass vor. Dabei stellten die Beamten fest, dass er sich im aktuell gültigen Bezugszeitraum bereits seit 91 Tagen auf dem Gebiet der Schengener Vertragsstaaten aufgehalten hatte. Der Albaner wurde in Gewahrsam genommen und zwecks weiterer Maßnahme in die Diensträume am Flughafen Niederrhein gebracht. Abschließend wurde die Einreise verweigert. Am Mittwoch erfolgt die Zurückweisung nach Albanien mit einem Flug über den Flughafen Dortmund nach Tirana.

Einen 53-jährigen Serben kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein bei der Einreise eines umgeleiteten Fluges vom Flughafen Eindhoven aus Belgrad kommend. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen gültigen serbischen Reisepass vor. Dabei wurde festgestellt, dass er sich im aktuell gültigen Bezugszeitraum bereits seit 92 Tagen auf dem Gebiet der Schengener Vertragsstaaten aufgehalten hat. Des Weiteren legte er ein Schifferdienstbuch als Steuermann vor. Der Serbe wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verweigerte die Bundespolizei die Einreise in das Bundesgebiet. Die Zurückweisung nach Belgrad erfolgt am Mittwoch über den Flughafen Düsseldorf.

Auf der Autobahn 61 kontrollierte die Bundespolizei am Nachmittag einen 51-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wird. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Restfreiheitsstrafe von 219 Tagen zu verbüßen. Zudem liegt eine Ausweisungs- und Abschiebungsverfügung des Ausländeramtes Erding gegen ihn vor. Dem Rumänen ist das Recht auf Freizügigkeit entzogen worden und er wurde im November 2025 nach Rumänien abgeschoben. Einhergehend ist bis November 2033 ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt worden. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte die Bundespolizei den Rumänen zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich.

Ein 35-jähriger Marokkaner wurde am Abend nach unerlaubter Einreise in die Niederlande von den niederländischen Behörden nach Deutschland zurückgewiesen und von der Bundespolizei am Grenzübergang Straelen-Autobahn übernommen. Der Mann hatte keine Ausweisdokumente dabei. Ermittlungen ergaben, dass er zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz durch die Staatsanwaltschaft Kiel gesucht wird. Hier hat der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1230 Euro zu bezahlen oder eine 41-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Zudem liegt eine Ausweisungs-/Abschiebungsverfügung der Ausländerbehörde Rendsburg-Eckernförde vor. Da der Verurteilte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, brachte die Bundespolizei ihn zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen.

Auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg kontrollierte die Bundespolizei am Nachmittag einen 33-jährigen Litauer als Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagens. Der Reisende wies sich mit einer gültigen litauischen Identitätskarte aus und führte einen totalgefälschten polnischen Führerschein mit sich. Nach Einleitung eines Strafverfahrens durfte der Mann weiterreisen. Die Weiterfahrt wurde ihm durch die Bundespolizei untersagt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell