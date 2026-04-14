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BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere Wurfmesser im Duisburger Hauptbahnhof sicher

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere Wurfmesser im Duisburger Hauptbahnhof sicher
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Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (13. April 2026) stellten Bundespolizisten gleich drei Wurfmesser bei einem 42-Jährigen sicher. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierten die Uniformierten den 42-jährigen Deutschen im Duisburger Hauptbahnhof. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass ihn die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Aufenthaltsermittlung wegen räuberischer Erpressung ausgeschrieben hatte.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem drei zugriffsbereite Wurfmesser auf.

Die Messer wurden entsprechend sichergestellt. Der Mann machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Anschließend wurde er auf freien Fuß belassen.

Den 42-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
presse.d@polizei.bund.de
Nina Wittek
Telefon: +49 (0) 211/179276-152
Mobil: +49 (0) 0175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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