Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt mehrere Wurfmesser im Duisburger Hauptbahnhof sicher
Duisburg (ots)
Am Montagnachmittag (13. April 2026) stellten Bundespolizisten gleich drei Wurfmesser bei einem 42-Jährigen sicher. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Gegen 15.00 Uhr kontrollierten die Uniformierten den 42-jährigen Deutschen im Duisburger Hauptbahnhof. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass ihn die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Aufenthaltsermittlung wegen räuberischer Erpressung ausgeschrieben hatte.
Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem drei zugriffsbereite Wurfmesser auf.
Die Messer wurden entsprechend sichergestellt. Der Mann machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Anschließend wurde er auf freien Fuß belassen.
Den 42-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.
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