PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Postfiliale in Leezen- Tresor in Waldstück aufgefunden

Leezen/Schwerin (ots)

Unbekannte Täter sind in Leezen bei Schwerin in eine Postfiliale eingebrochen und haben Bargeld sowie Briefmarken entwendet.

Nach aktuellem Erkenntnisstand sollen sich unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Dienstagmittag gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zur Postfiliale verschafft haben. In der weiteren Folge entwendeten die Täter den Tresor aus der Filiale in der Schloßstraße und flüchteten vermutlich mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. In einem Waldstück bei Langen Brütz konnte der Tresor am gestrigen Tag durch einen Förster aufgefunden werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld und Briefmarken daraus entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Sternberg (03847-43270) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Postfiliale oder des Waldstücks bei Langen Brütz gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:01

    POL-HRO: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall mit fünf Verletzten in Bentwisch

    Bentwisch / Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 13:20 Uhr auf der Hansestraße in Bentwisch ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei beabsichtigte eine 21-jährige Fahrerin eines Zustellfahrzeugs, von einem Tankstellengelände auf die Hansestraße einzufahren. Dabei übersah sie eine ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 09:35

    POL-HRO: Mehrere Kupferfallrohre entwendet- Polizei ermittelt und sucht weitere Geschädigte

    Lübtheen (ots) - In den vergangenen Tagen ist es im Stadtgebiet von Lübtheen zu mehreren Diebstählen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei mindestens acht Kupferfallrohre entwendet. Festgestellt hatte ein 72-jähriger Anwohner den Diebstahl der Fallrohre an seinem Haus am Ernst-Thälmann- Platz am gestrigen Morgen. Zudem wurden auch von einem ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 08:51

    POL-HRO: Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Schwerin-Warnitz gesucht

    Rostock (ots) - Am Sonnabend, den 04. April, kam es in Schwerin-Warnitz in der Straße "Am Margaretenhof" kurz vor Ladenschluss zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 21:50 Uhr vor einem Lebensmittelfachgeschäft drei Präsentkörbe von einem Außenaufsteller, ohne diese zu bezahlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren