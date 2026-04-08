Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Postfiliale in Leezen- Tresor in Waldstück aufgefunden

Leezen/Schwerin (ots)

Unbekannte Täter sind in Leezen bei Schwerin in eine Postfiliale eingebrochen und haben Bargeld sowie Briefmarken entwendet.

Nach aktuellem Erkenntnisstand sollen sich unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Dienstagmittag gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zur Postfiliale verschafft haben. In der weiteren Folge entwendeten die Täter den Tresor aus der Filiale in der Schloßstraße und flüchteten vermutlich mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. In einem Waldstück bei Langen Brütz konnte der Tresor am gestrigen Tag durch einen Förster aufgefunden werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld und Briefmarken daraus entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Sternberg (03847-43270) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Postfiliale oder des Waldstücks bei Langen Brütz gemacht haben.

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