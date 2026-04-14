Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung mit "Pfefferspray": Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 13. April bedrohte ein Mann die Mitarbeiter der DB-Sicherheit nach einer verbalen Auseinandersetzung mit "Pfefferspray". Bundespolizisten stellten das Tierabwehrspray sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 11:00 Uhr forderten der 52-Jährige und die 56-Jährige den Mann auf, den Treppenbereich am Haupteingang des Dortmunder Hauptbahnhofs freizumachen. Der deutsche Staatsbürger saß mittig auf den Stufen der Treppe zu den Kopfbahnsteigen. Der 28-Jährige reagierte sofort aggressiv, griff in seine Jackentasche, zog ein Spray hervor und drohte, es gegen die Sicherheitsmitarbeiter einzusetzen. Eine Streife der Bundespolizei Dortmund befand sich zum Zeitpunkt des Geschehens in unmittelbarer Nähe. Als der Oberhausener die Polizisten erblickte, versteckte er das Spray sofort in der Tasche. Bei einer sofortigen Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte das Spray fest und beschlagnahmten es. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht weiter zu den Tatvorwürfen. Zur Feststellung seiner Identität begleitete der deutsche Staatsbürger die Beamten freiwillig zur nahegelegenen Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den der Polizei bereits bekannten Mann mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte das Videomaterial der Überwachungskameras

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