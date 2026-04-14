PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung mit "Pfefferspray": Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 13. April bedrohte ein Mann die Mitarbeiter der DB-Sicherheit nach einer verbalen Auseinandersetzung mit "Pfefferspray". Bundespolizisten stellten das Tierabwehrspray sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 11:00 Uhr forderten der 52-Jährige und die 56-Jährige den Mann auf, den Treppenbereich am Haupteingang des Dortmunder Hauptbahnhofs freizumachen. Der deutsche Staatsbürger saß mittig auf den Stufen der Treppe zu den Kopfbahnsteigen. Der 28-Jährige reagierte sofort aggressiv, griff in seine Jackentasche, zog ein Spray hervor und drohte, es gegen die Sicherheitsmitarbeiter einzusetzen. Eine Streife der Bundespolizei Dortmund befand sich zum Zeitpunkt des Geschehens in unmittelbarer Nähe. Als der Oberhausener die Polizisten erblickte, versteckte er das Spray sofort in der Tasche. Bei einer sofortigen Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte das Spray fest und beschlagnahmten es. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht weiter zu den Tatvorwürfen. Zur Feststellung seiner Identität begleitete der deutsche Staatsbürger die Beamten freiwillig zur nahegelegenen Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den der Polizei bereits bekannten Mann mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte das Videomaterial der Überwachungskameras

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 08:35

    BPOL NRW: Vor Ausreise zur Kasse gebeten - Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Reisende

    Düsseldorf (ots) - Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagmorgen (13.04.2026) einen zur Fahndung ausgeschriebenen türkischen Staatsangehörigen fest. Der 59-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Krefeld gesucht. Diese hatte im Mai des vergangenen ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 06:10

    BPOL NRW: Bundespolizei deckt doppeltes Asylgesuch am Dortmunder Hauptbahnhof auf

    Dortmund (ots) - Bereits am 12. April stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei bei einer Kontrolle ein doppeltes Asylgesuch in verschiedenen Schengen-Staaten fest. Die Uniformierten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 19:00 Uhr unterstützte die Bundespolizei die DSW21 am Dortmunder Hauptbahnhof bei einer Personalienfeststellung. Die Mitarbeiter hatten ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 05:40

    BPOL NRW: Bedrohung im Regionalzug - Bundespolizei stoppt aggressiven Fahrgast in Mechernich

    Aachen, Mechernich (ots) - Ein 66-jähriger Deutscher beschädigt Zugausstattung und bedroht Reisende - Einsatz der Bundespolizei Aachen am Bahnhof Mechernich. Am Montagvormittag kam es im Regionalexpress RE 22 auf der Strecke von Köln nach Trier kurz vor dem Bahnhof Mechernich zu einem Vorfall mit einem aggressiven Fahrgast. Ein 66-jähriger deutscher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren