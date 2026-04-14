Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung im Regionalzug - Bundespolizei stoppt aggressiven Fahrgast in Mechernich

Aachen, Mechernich (ots)

Ein 66-jähriger Deutscher beschädigt Zugausstattung und bedroht Reisende - Einsatz der Bundespolizei Aachen am Bahnhof Mechernich.

Am Montagvormittag kam es im Regionalexpress RE 22 auf der Strecke von Köln nach Trier kurz vor dem Bahnhof Mechernich zu einem Vorfall mit einem aggressiven Fahrgast. Ein 66-jähriger deutscher Staatsangehöriger verhielt sich gegenüber Mitreisenden bedrohlich und beleidigend und beschädigte zudem ein Display der Fahrgastinformation im Zug.

Beim Halt in Mechernich wurde der Mann durch die Bundespolizei aus dem Zug begleitet. Auch hierbei zeigte er sich weiterhin aggressiv und äußerte sich wirr gegenüber den eingesetzten Beamten. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der eingreifen wollte, wurde ebenfalls körperlich durch den Aggressor angegangen. Da der Mann einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurde er nach ärztlicher Einschätzung in ein Krankenhaus eingewiesen.

Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Der Sachverhalt ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Bundespolizei Aachen.

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