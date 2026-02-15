Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Alkoholisierter Mofa-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer
Wetter (ots)
Am Samstag, den 14. Februar, befuhr ein 46-jähriger Hagener gegen 01.15 Uhr die Grundschötteler Straße in Richtung Wetter Innenstadt. Kurz nach dem Kreisverkehr Am Grünewald kam der Mofa-Fahrer mit seiner Peugeot zu Fall und zog sich hierbei Verletzungen am Bein sowie im Gesicht zu. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der Mofa-Fahrer stark alkoholisiert war. Ihm wurde im Herdecker Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, aufgrund der Sturzverletzungen verblieb er stationär im Krankenhaus. (MJA)
