Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: 2. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
Ennepetal (ots)
Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Ennepetal gilt der 53-jährige Ehemann weiterhin als dringend tatverdächtig. Wie bereits berichtet, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen heute (14.02.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Weitere Auskünfte können weiterhin nicht erteilt werden. (sch)
