Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 38-Jährigen nach Diebstahlshandlung am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (14.04.2026) wurde ein 38-Jähriger durch eine Streife der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bei einer Diebstahlshandlung im REWE Supermarkt beobachtet. Nachdem der Mann die eingesteckten Waren an der Kasse nicht zahlte, wurde er durch die Beamten im Ausgangsbereich angehalten und einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Deutsche seit September des vergangenen Jahres von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Besitzes von Betäubungsmitteln gesucht wurde. Demnach wurde er bereits im August 2022 verurteilt.

Die Geldstrafe in Höhe von 700 Euro konnte der Düsseldorfer jedoch nicht begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 70 Tagen nicht abwenden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde er durch die Bundespolizei den Justizbehörden überstellt.

Zudem wird er sich wegen eines durch die Beamten eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls verantworten müssen.

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