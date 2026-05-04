Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260504.1 Kiel: Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 30. April 2026 kontrollierten Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel im Stadtteil Gaarden einen 26-jährigen Mann und fanden bei diesem rund 37 Gramm Kokain auf. Bei einem weiteren Einsatz stellten Polizeibeamte am selben Tag im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung zirka 230 Gramm Kokain und 500 Gramm Cannabis bei einem 47-jährigen Mann fest. In beiden Fällen erließ das Amtsgericht Kiel Haftbefehl.

Am vergangenen Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Kommissariate 13 und 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel auf Grund eines Ermittlungsverfahrens die Wohnräume eines Beschuldigten im Bereich Blücherplatz. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte zirka 230 Gramm Kokain sowie 500 Gramm Cannabis sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren sowohl wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge als auch wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis ein. Der ursprüngliche Durchsuchungsbeschluss war erlassen worden, um mögliche Beweismittel im Rahmen eines anhängigen Ermittlungsverfahrens in anderer Sache aufzufinden. Daher handelt es sich bei den sichergestellten Betäubungsmitteln um einen sogenannten Zufallsfund.

Die Einsatzkräfte nahmen den 47-jährigen Deutschen vorläufig fest und führten ihn noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einer Amtsrichterin beim Amtsgericht Kiel vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 15:15 Uhr. Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel kontrollierten im Bereich der Schulstraße einen 26-jährigen Mann, nachdem dieser zuvor mutmaßlich beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet worden war. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten in der Kleidung des Mannes eine Plastiktüte mit insgesamt rund 37 Gramm Kokain auf. Dabei war mehr als die Hälfte des Betäubungsmittels in kleineren Konsumeinheiten verpackt. Die Polizeibeamten nahmen den Mann vorläufig fest, stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ein.

Am 01.05.2026 erließ der Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Kiel gegen den 26-jährigen Syrer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Untersuchungshaftbefehl. Daraufhin wurde der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel

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