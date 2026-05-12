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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Sachbeschädigungen - Geschädigten- und Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr kam es in der Walldorfer Straße in Wiesloch zu einem Vorfall, bei welchem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Durch einen Zeugen wurde die Polizei darüber informiert, dass eine männliche Person auf der Straße abgestellte Fahrzeuge beschädigen soll. Beim Erblicken der Polizei warf sich der 26-jährige Tatverdächtige gegen einen haltenden Bus, wodurch dessen Frontscheibe beschädigt wurde und flüchtete anschließend weiter. Die Person konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streife des Polizeireviers Wiesloch festgestellt werden. Bei der vorläufigen Festnahme widersetze sich 26-jähirge Mann der Maßnahme. Bei den Widerstandhandlungen wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Personen, welche ihr Fahrzeug zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Walldorfer Straße abgestellt und später Beschädigung festgestellt haben oder die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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