Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehrere eingeschlagene Seitenscheiben bei diversen Autos im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (29. April 2026) erschien gegen 11 Uhr eine 46-Jährige Krefelderin auf der Polizeiwache und gab an, dass an ihrem Pkw, den sie am Abend zuvor (28. April 2026) gegen 19 Uhr auf der Geldernschen Straße in Höhe der Hausnummer 209 geparkt habe, eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Dabei wurde ihre Sporttasche, die auf dem Rücksitz lag, entwendet.

Am gleichen Tag rief ein 56-Jähriger die Polizei, der seinen Pkw zuvor auf der Straße Hees, auf dem dortigen Parkplatz einer Gaststätte in Fischeln, gegen 15:40 Uhr abgestellt hatte. Als er gegen 17:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war und diverses Kleingeld, eine Taschenlampe und eine Lesebrille entwendet wurden.

Auch auf der Scharfstraße in Dießem/Lehmheide meldete eine weitere Zeugin, dass auch eine ihrer Seitenscheiben eingeschlagen wurde. Aus ihrem Pkw wurde aber augenscheinlich nichts entwendet.

Auch auf der Johannesstraße, der Lewerentzstraße und der Sternstraße kam es zu ähnlichen Delikten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück (zum Beispiel Handtaschen, Laptop, Handy, Navi oder Bargeld). - Auch vermeintlich wertlose Gegenstände können Täter anlocken. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Parken Sie möglichst an gut beleuchteten und belebten Orten. - Nehmen Sie Fahrzeugpapiere und Hausschlüssel stets mit. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Parkbereichen und informieren Sie bei Auffälligkeiten die Polizei.

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