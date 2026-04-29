POL-KR: Unbekannter zerkratzt Autos - Zeugen gesucht
Krefeld (ots)
Am Dienstag (28. April 2026) hat ein Unbekannter 14 Autos zerkratzt. Die Besitzer der Fahrzeuge haben am Morgen die Sachbeschädigungen an fünf Autos auf der Thywissenstraße festgestellt - sowie an neun weiteren Autos auf der Gladbacher Straße. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(138)
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