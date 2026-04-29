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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter zerkratzt Autos - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (28. April 2026) hat ein Unbekannter 14 Autos zerkratzt. Die Besitzer der Fahrzeuge haben am Morgen die Sachbeschädigungen an fünf Autos auf der Thywissenstraße festgestellt - sowie an neun weiteren Autos auf der Gladbacher Straße. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(138)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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