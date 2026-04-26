Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter entwendet und wieder aufgefunden
Mühlhausen (ots)
Am Freitag, den 24.04.2026, wurde im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr ein E-Scooter aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Frauentor in Mühlhausen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.
Am darauffolgenden Samstag stellte eine aufmerksame Passantin einen E-Scooter vor ihrem Hauseingang in der Wahlstraße fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um das zuvor entwendete Fahrzeug handelte. Der E-Scooter wurde im Anschluss an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter aufgenommen.
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