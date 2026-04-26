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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter entwendet und wieder aufgefunden

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026, wurde im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr ein E-Scooter aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Frauentor in Mühlhausen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Am darauffolgenden Samstag stellte eine aufmerksame Passantin einen E-Scooter vor ihrem Hauseingang in der Wahlstraße fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um das zuvor entwendete Fahrzeug handelte. Der E-Scooter wurde im Anschluss an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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