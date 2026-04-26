Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Zaunelementen in Kleingartenanlage

Bad Langensaza (ots)

Im Zeitraum vom 18.04.2026 bis zum 25.04.2026 kam es in Bad Langensalza im Kleingartenverein im Illebener Weg zu einem Diebstahlsdelikt.

Unbekannte Täter entfernten zunächst den am Zaun angebrachten Draht und entwendeten im Anschluss drei Bauzaunfelder. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 300,00 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartenvereins beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

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