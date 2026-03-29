Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Diebstahl von mehreren Akku-Werkzeugen in Oberthal
Oberthal (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich einer Baustelle in der Verlängerung der "Alte Trierer Straße" in Oberthal zum Diebstahl von Akku-Werkzeugen. Auf dem Baustellengelände verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu der Ladefläche eines dort abgestellten Lkw und entwendeten hieraus diverse Akkuschrauber, Akkuwinkelschleifer und Akkus im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an PI-WND@polizei.slpol.de
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