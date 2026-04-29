Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kreis Kleve: Mann schwer verletzt im Krankenhaus - anfänglicher Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt in Goch | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und Staatsanwaltschaft Kleve

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (29. April 2026) gegen 16 Uhr meldeten Zeugen eine schwer verletzte Person auf der Alte-Gaesdoncker-Straße in Goch. Der 56-jährige Mann wurde mit Schnitt- und Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der vorliegenden Umstände, ging die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Kriminalpolizei Krefeld hat deshalb zuständigkeitshalber die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat sich der Mann die Verletzungen selbst zugefügt. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Presseanfragen bitten wir an die Polizei Kleve zu richten. (139)

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