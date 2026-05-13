Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an Lagerhalle eingeworfen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend warfen unbekannte Jugendliche an einer Lagerhalle in Hemsbach die Scheiben der Oberlichter ein.

Ein Zeuge beobachtete gegen 19 Uhr eine Gruppe von mehreren Jugendlichen, die mit Steinen zwei Oberlichter der Halle in der Reichenberger Straße einwarfen. Einer der Steine fiel ins Halleninnere und beschädigte ein dort abgestelltes Fahrzeug. Anschließend rannten die Jugendlichen davon.

Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Eine Beschreibung der Jugendlichen konnte der Zeuge nicht abgeben.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Delikt an gleicher Örtlichkeit in der Nacht vom 7. Mai auf den 8. Mai besteht.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den flüchtenden Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell