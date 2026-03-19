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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogenmix und Alkohol am Morgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.03.2026 um 11:00 Uhr wurde ein 50-Jähriger aus Ludwigshafen mit einem Transporter in der Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amfetamin und THC steht. Ferner konnte ausgehend von dem Ludwigshafener starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest zeigte einen Wert von 0,69 Promille an. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einem Mitfahrer übergeben und dem 50-Jährigen im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf den Mann ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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