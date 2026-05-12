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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Später Supermarktbesuch endet im Gefängnis

Heidelberg (ots)

Ein 31-jähriger Mann betrat am Montagabend kurz vor Mitternacht einen Supermarkt in Bergheim. Dort wollte er eine Flasche Buttermilch erwerben und diese mit einem Pfandbon bezahlen.

An der Kasse wurde ihm allerdings mitgeteilt, dass der Betrag auf dem Pfandbon nicht für den Kauf der Buttermilch ausreiche. Darauf geriet der Mann mit dem Verkäufer in Streit, in dessen Verlauf er diesen auch gepackt und geschlagen haben soll.

Die verständigte Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte stellte bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.

Da er den zur Abwendung der Gefängnisstrafe erforderlichen Eurobetrag nicht bezahlen konnte, lieferten die Beamten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Zudem erwartet ihn nun wegen der Auseinandersetzung mit dem Supermarktmitarbeiter noch eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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