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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte erbeuteten am Dienstag bei einem Einbruch in der Stengelhofstraße Goldschmuck sowie Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Täterschaft hebelte zwischen 10 Uhr und 13 Uhr in einem Mehrfamilienhaus die Wohnungstür auf und durchsuchte alles Zimmer nach Wertgegenständen. Neben Goldschmuck erbeutete die Täterschaft etwa 3.000 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor. Daher sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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