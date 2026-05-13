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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bronzeschale von Grab gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 7. Mai, und Dienstag, 12. Mai, entwendeten Unbekannte von einem Grab auf dem Bergfriedhof eine Bronzeschale.

Der Geschädigte besuchte zuletzt am 7. Mai das Grab seiner verstorbenen Frau. Zu diesem Zeitpunkt stand die Grabschale aus Bronze noch auf der Abdeckplatte der Ruhestätte. Als er am 12. Mai wieder zum Grab kam, stellte er fest, dass die Schale, die fest mit der Grabplatte verschraubt war, abgeflext und entwendet worden war. Lediglich der Plastikeinsatz mit den Blumen war noch vorhanden.

Der materielle Wert der Schale wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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