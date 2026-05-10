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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt Nummer 1

Themar (ots)

Am späten Freitag nachmittag, dem 08.05.2026, ereignete sich in Themar eine Trunkenheitsfahrt.

Hier konnte ein 58-jähriger Fahrzeugführer durch Zeugen beobachtet werden, wie sich dieser im bereits alkoholisierten Zustand mit seinem PKW fahrenderweise auf den Weg begab, Nachschub an Alkohol zu besorgen. Der Fahrzeugführer konnte durch die Beamten schließlich zuhause angetroffen werden. Mit einem Atemalkoholvorwert von 2,22 Promille und der Angabe, nach Abstellen des PKWs ein weiteres Bier getrunken zu haben, qualifizierte er sich für eine doppelte Blutentnahme im Klinikum Hildburghausen. Da der männlicher Fahrer zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war, erwarten ihn jetzt Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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