Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsünder bei Kontrollen gestellt

Bad Salzungen, Krayenberggemeinde (ots)

Während einer stationären Verkehrskontrolle am 09.05.2026 um 20:20 Uhr in der Bahnhofstraße in Dorndorf fiel ein Fahrzeugführer auf, welcher vermutlich unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Dem 35jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutenhtnahme im Klinikum durchgeführt. Auf der Fahrt zum Klinikum, fiel den Beamten in Merkers in der Salzunger Straße ein Radfahrer mit sehr unsicherer Fahrweise auf, welcher ohne ersichtlichen Grund in eine Hecke fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,08 Promille. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Der 54jährige Radfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

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