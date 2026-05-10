Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: da kann man schon mal sauer werden

Schmalkalden (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags waren zwei Freunde in Schmalkalden in der Kasseler Straße zu Fuß unterwegs. Gegen 02:45 Uhr fiel dem 61jährigen der mitgeführte Rucksack runter, dabei gingen einige Flaschen Bier zu Bruch. Seinem 52jährigen Begleiter traf dieser Verlust der restlichen Wegzehrung emotional derart hart, dass er sich beim 61jährigen lauthals darüber bescherte. Alkoholbedingt wurden beide Personen immer emotionaler und aggressiver und traten und schlugen sich nun gegenseitig. So gesellten sich zu den Schmerzen über den Alkoholverlust auch noch Schmerzen in den Gesichter und den Gliedmaßen hinzu. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten beide Personen und somit die Gesamtsituation beruhigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell