LPI-SHL: Weiterfahrt unterbunden
Bad Salzungen / Dermbach (ots)
Während einer Verkehrskontrolle am 08.05.2026 um 19:55 Uhr in Dermbach in der Torstrße stellten die Beamten bei einem 35jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.
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