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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weiterfahrt unterbunden

Bad Salzungen / Dermbach (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am 08.05.2026 um 19:55 Uhr in Dermbach in der Torstrße stellten die Beamten bei einem 35jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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