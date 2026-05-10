LPI-SHL: Mehrere Schockanrufe
Bad Salzungen (ots)
Am 08.05.2026 in den Nachmittagsstunden kam es im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Salzungen zu mehreren Schockanrufen. In den angezeigten Fällen, gaben die Anrufer an, dass die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. In einem Fall wurden konkret 40 000 Euro gefordert. Alle drei angerufenen Personen erkannten jedoch recht schnell, dass es sich um einen Telefontrickbetrug handelt und beendeten das Gespräch ohne dass es zu weiteren Forderungen, oder gar Zahlungen kam.
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