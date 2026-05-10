LPI-SHL: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Ritschenhausen (ots)
Am Freitagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen allgemeine Verkehrskontrollen im Bereich Grabfeld durch. Dabei stellten die Beamten einen Citroen-Kleintransporter fest, dessen Kennzeichen auf Grund ausbleibender Versicherungszahlungen zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Die Kennzeichen wurden entstempelt und die Weiterfahrt unterbunden.
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