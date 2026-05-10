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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ritschenhausen (ots)

Am Freitagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen allgemeine Verkehrskontrollen im Bereich Grabfeld durch. Dabei stellten die Beamten einen Citroen-Kleintransporter fest, dessen Kennzeichen auf Grund ausbleibender Versicherungszahlungen zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Die Kennzeichen wurden entstempelt und die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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