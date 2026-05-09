Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz anlässlich des Rennsteiglaufs

Schmiedefeld (ots)

Samstag (09.05.2026) führte die Landespolizeiinspektion Suhl einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich des 53. Rennsteiglaufs durch, um den insgesamt über 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mehreren tausend Besuchern eine reibungslose Anreise, Teilnahme und Abreise zu ermöglichen. Zur Verhinderung der Gefährdungen von Personen wurde die Ortsdurchfahrt Schmiedefeld, als Zielort der unterschiedlichen Laufdistanzen, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr voll gesperrt. Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter funktionierte wie bereits während der Vorbereitungen gut und das Sicherheits- sowie Verkehrskonzept gingen auf, sodass die Sportveranstaltung ungehindert stattfinden konnte. Insgesamt betrachtet, kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen und die polizeiliche Lage war durchweg ruhig. Die Polizei nahm lediglich eine Anzeige wegen einer Nötigung im Straßenverkehr auf. Ausschließlich Thüringer Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Suhl, der Landespolizeiinspektion Gotha, der Landespolizeiinspektion Saalfeld, der Autobahnpolizeiinspektion und der Bereitschaftspolizei Rudolstadt waren im Einsatz.

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