PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz anlässlich des Rennsteiglaufs

Schmiedefeld (ots)

Samstag (09.05.2026) führte die Landespolizeiinspektion Suhl einen 
polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich des 53. Rennsteiglaufs 
durch, um den insgesamt über 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
und mehreren tausend Besuchern eine reibungslose Anreise, Teilnahme 
und Abreise zu ermöglichen.
Zur Verhinderung der Gefährdungen von Personen wurde die 
Ortsdurchfahrt Schmiedefeld, als Zielort der unterschiedlichen 
Laufdistanzen, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr voll gesperrt.
Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter funktionierte wie bereits 
während der Vorbereitungen gut und das Sicherheits- sowie 
Verkehrskonzept gingen auf, sodass die Sportveranstaltung ungehindert
stattfinden konnte.
Insgesamt betrachtet, kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen 
und die polizeiliche Lage war durchweg ruhig. Die Polizei nahm 
lediglich eine Anzeige wegen einer Nötigung im Straßenverkehr auf.
Ausschließlich Thüringer Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion 
Suhl, der Landespolizeiinspektion Gotha, der Landespolizeiinspektion 
Saalfeld, der Autobahnpolizeiinspektion und der Bereitschaftspolizei 
Rudolstadt waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 13:16

    LPI-SHL: Kratzer am Auto

    Schönbrunn (ots) - Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte eine Frau ihren blauen Pkw Suzuki auf einem öffentlichen Parkplatz in der Neustädter Straße in Schönbrunn. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:11

    LPI-SHL: Quad entwendet

    Immelborn (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Quad, welches unter dem Carport auf einem Grundstück in der Straße "Siedlung" in Immelborn geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Quads geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112873/2026 bei ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:36

    LPI-SHL: Gegen Laterne gefahren

    Sachsenbrunn (ots) - Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem weißen Pkw Seat aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts gegen eine Laterne in der Weitesthaler Straße in Sachsenbrunn. Der Verursacher stieg aus, schaute sich den Schaden an und als ein Zeuge ihn ansprach, flüchtete er mit seinem Auto in Richtung Eisfeld. An der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren