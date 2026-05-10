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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: ohne Fahrerlaubnis unterwegs und Unfall verursacht

Bad Salzungen/ Vacha (ots)

Am 09.05.2026 um 23:45 Uhr meldete ein Bürger einen Verkehrsunfall auf der L 2601 zwischen Vacha und Völkershausen, wobei dort im Straßengraben ein Fahrzeug auf dem Dach lag, aber keine Personen vor Ort mehr festgestellt werden konnten. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrzeugführer kurz vor der Ortslage Völkershausen feststellen. Dieser ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Nach der Blutentnahme im Klinikum wurde der 17jährige Fahrzeugführer dort auch stationär aufgenommen, da er durch den Verkehrsunfall Verletzungen erlitten hat. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Polizei Bad Salzungen wurden die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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