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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/L722: Lkw kommt auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Audi - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 09:50 Uhr befuhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin die L722 von der B39 kommend in Fahrtrichtung Hockenheim. Ein entgegenkommender bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin eines Sattelzugs kam aus noch ungeklärter Ursache zwischen der Einmündung zur B39 und der Auffahrt BAB 61 auf die Fahrspur der 25-Jährigen, woraufhin der Lkw den Audi beim Vorbeifahren streifte. Hierdurch entstand an dem Audi Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der oder die Fahrer/in des Lkw entfernte sich von der Örtlichkeit. Durch den Zusammenstoß wurde die 25-Jährige leicht verletzt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den oder die Fahrer/in oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06205 / 2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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