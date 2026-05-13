Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Joggerin von Hund gebissen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine 33-jährige Joggerin wurde am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr in Neckarau auf dem Rheindamm in Richtung Strandbad von einem Hund ins Bein gebissen. Die Hundebesitzerin, welche mit zwei unangeleinten Hunden unterwegs war, erkundigte sich nach dem Wohlergehen der leicht verletzten Joggerin und gab dieser auch ihre vermeintlichen Personalien sowie die Telefonnummer weiter. Als die 33-Jährige schließlich Kontakt zur unbekannten Hundehalterin aufnehmen wollte, stellte sich heraus, dass sowohl die Personalien, wie auch die Telefonnummer der Unbekannten nicht stimmten. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, 25 bis 30 Jahre, schlank, rötlich/orangene lange Haare, Nasenring, bekleidet mit Jeans, orange-grüne Strickjacke, darüber einen dunklen Blazer und sprach deutsch.

Die mitgeführten Hunde waren etwa kniehoch.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht nach der unbekannten Frau sowie Personen, die sie kennen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

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