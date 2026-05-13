POL-MA: Mannheim-Sandhofen: schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Eine 33-jährige Joggerin wurde am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr in Neckarau auf dem Rheindamm in Richtung Strandbad von einem Hund ins Bein gebissen. Die Hundebesitzerin, welche mit zwei unangeleinten Hunden unterwegs war, erkundigte sich nach dem Wohlergehen der leicht verletzten Joggerin und gab dieser auch ihre vermeintlichen Personalien sowie die Telefonnummer weiter. Als die 33-Jährige ...

mehr