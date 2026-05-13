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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit sind Polizei und Rettungsdienste auf der B44 von Sandhofen in Richtung Mannheim-Innenstadt wegen eines Verkehrsunfalls bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt sind im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Nähere Informationen zum Unfallhergang, den Beteiligten und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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