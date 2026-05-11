Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Beide Mädchen wieder da

Eschweiler/Stolberg (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (07.05.2026) hat die Polizei Aachen öffentlich nach zwei Mädchen gesucht.

Beide Mädchen aus Stolberg (15 und 16 Jahre) waren seit dem 30.04.2026 vermisst. Sie wurden Samstagabend wohlbehalten von einem Erziehungsberechtigen in Eschweiler angetroffen. Hinweise auf Straftaten gibt es nicht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und Hinweise. Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Mädchen wird hiermit zurückgenommen.(kg)

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