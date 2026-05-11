PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Beide Mädchen wieder da

Eschweiler/Stolberg (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (07.05.2026) hat die Polizei Aachen öffentlich nach zwei Mädchen gesucht.

Beide Mädchen aus Stolberg (15 und 16 Jahre) waren seit dem 30.04.2026 vermisst. Sie wurden Samstagabend wohlbehalten von einem Erziehungsberechtigen in Eschweiler angetroffen. Hinweise auf Straftaten gibt es nicht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und Hinweise. Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Mädchen wird hiermit zurückgenommen.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 11:22

    POL-AC: Illegale Cannabis-Plantagen in Eschweiler und Alsdorf ausgehoben

    Eschweiler/Alsdorf (ots) - Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei Aachen am Freitagnachmittag (08.05.2026) Personen, die in einem Wohngebiet in Eschweiler Kartons mit auffälligen Pflanzen in einen Transporter luden. Die eingesetzten Kräfte der Polizei Aachen stellten vor Ort fest, dass es sich um Hanfpflanzen handelte. Im Rahmen der Ermittlungen erfolgten ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:19

    POL-AC: Ladendieb nach körperlicher Auseinandersetzung festgenommen

    Aachen (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter in der Peterstraße am Donnerstagvormittag (07.05.2026) haben Einsatzkräfte der Polizei Aachen einen jugendlichen Tatverdächtigen festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv des Discounters wie ein 16-Jähriger den Kassenbereich passierte, ohne die eingesteckte Ware zu ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 15:08

    POL-AC: Verkehrsunfall in Kornelimünster - drei Menschen verletzt

    Aachen (ots) - Am späten Mittwochmittag (06.05.2026) ist es in der Straße Napoleonsberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Autofahrer gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw die Straße Napoleonsberg in Fahrtrichtung Walheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren