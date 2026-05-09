Polizei Aachen

POL-AC: Illegale Cannabis-Plantagen in Eschweiler und Alsdorf ausgehoben

Eschweiler/Alsdorf (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei Aachen am Freitagnachmittag (08.05.2026) Personen, die in einem Wohngebiet in Eschweiler Kartons mit auffälligen Pflanzen in einen Transporter luden.

Die eingesetzten Kräfte der Polizei Aachen stellten vor Ort fest, dass es sich um Hanfpflanzen handelte. Im Rahmen der Ermittlungen erfolgten Durchsuchungen in der Nickelstraße in Eschweiler und in der Annastraße in Alsdorf. Hierbei wurden zwei professionell betriebene Cannabis-Plantagen ausgehoben und eine vierstellige Anzahl Pflanzen und Setzlinge sichergestellt. Eine tatverdächtige Person wurde festgenommen - ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Aachen dankt dem THW Ortsverband Alsdorf für die freundliche Unterstützung im Rahmen des Einsatzes. (th)

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